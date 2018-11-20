Alanya'da 'Kalaşnikof' operasyonu

Mehmet AL

30 EYLÜL tarihinde Oba Mahallesi’nde düzenlenen bir düğünde kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik silahlarla havaya ateş edilmesi olayı ile ilgili ihbarı değerlendiren polis, düğünde havaya ateş eden şahısların Yusuf E., İbrahim C. ve Mustafa Kemal K. olduklarını tespit etti. Olayla ilgili suç veya suç unsurlarının tespit edilmesi amacıyla adı geçen şahısların ikametlerinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama ve el koyma kararına istinaden bugün sabah saat 06.30’da arama yapıldı. Yusuf E.’nin dedesine ait Gören Yaylası’ndaki evinde yapılan aramada, bir adet kalaşnikof, iki adet bu tüfeğe ait şarjör, 16 adet 7,62 mm çapında Kalaşnikof fişeği, 170 adet 7,92 mm çapında tüfek fişeği, 213 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 58 adet Kalaşnikof fişeği kovanı ele geçirildi. İbrahim C. Ve Mustafa Kemal K. haklarında işlem yapıldıktan sonra salınırken, Yusuf E. ise gözaltına alındı. Yusuf E.’nin yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.