Alanya'da kahreden ölüm! Minik Dilara ihmal kurbanı mı oldu?

Mehmet AL

ALANYA'NIN Çamlıca Mahallesinde yaşayan Ali-Ayşe İnci ailesinin ikinci çocukları olan 8 yaşındaki Dilara akrep sokması nedeniyle hayatını kaybetti. Evlerinin önünde oyun oynarken akrebin soktuğu Dilara'yı ailesi geçtiğimiz pazar günü ALKÜ Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastanede iğne yapılan küçük kız evine getirildiğinde fenalaştı. Yeniden hastaneye kaldırılan Dilara ambulans holikopteriyle Antalya'ya sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. İlkokul üçüncü sınıfa giden Dilara, ailesi ve sınıf arkadaşlarının gözyaşlar arasında Çamlıca'da bulunan Aile Mezarlığı'nda geçtiğimiz Salı günü toprağa verildi. Cenazede kahreden bir detay da ortaya çıktı. Cenazeye katılanlardan öğrenilen bilgiye göre, Minik Dilara'nın akrabalarından bir kişinin de geçen sene kene ısırması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Dün de Alanya'da 17 yaşındaki kız çocuğu akrep sokması sonucu fenalaşarak ALKÜ'ye kaldırıldığı ve yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2019, 09:40