Alanya'da kahreden ölüm! İnşaat işçisi hayatını kaybetti

Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde bulunan bir inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti.

Alanya'da kahreden ölüm! İnşaat işçisi hayatını kaybetti
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Mehmet AL
ALANYA'NIN Kargıcak Mahallesi’nde dün inşaat işçisi Mehmet Kılıç (28) inşaattan sert zemine düşerek hayatını kaybetti. Ağır yaralanan inşaat işçisi Kılıç'a arkadaşları tarafından çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kılıç tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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