Alanya'da kahreden haber: Minik Ece melek oldu

EDİNİLEN bilgiye göre Alanya’nın Yaylalı Mahallesi’nde yaşayan Çapraz ailesinin 4 çocuğundan biri olan ilkokul 1’inci sınıf öğrencisi Ece Çapraz (7), bir süredir amansız hastalığın pençesinde yaşam mücadelesi veriyordu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Ece Çapraz’ın minik bedeni lösemiye yenik düştü. Yaşam savaşını kaybeden Ece Çapraz, bugün ilkindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yaylalı Mahallesi, Karakoyak Mezarlığı’na defnedilecek.