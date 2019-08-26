Alanya'da kafede fritözün tutuşmasıyla yangın çıktı 

Mehmet AL

ALANYA Bostancı Pınarı Caddesi Halk Eğitim karşında bulunan bir kafenin içinde yangın çıktı. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye ekipleri müdahale etti. kafedeki yangının mutfakta bulunan fritözün ateş alması sonucunda yangın çıktığı belirtilirken. Kafede çıkan yangın bütün mutfağı saran alevler söndürülürken fritözden çıkan yagın mutafakta maddi hasar oluştu.