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Alanya'da kafede fritözün tutuşmasıyla yangın çıktı 

Alanya'da kafe olarak kullanılan ahşap binanın mutfak kısmındaki fritözün tutuşmasıyla yangın çıktı.

ASAYİŞ 26.08.2019, 15:00 Melike Temir
Alanya'da kafede fritözün tutuşmasıyla yangın çıktı 
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Mehmet AL
ALANYA Bostancı Pınarı Caddesi Halk Eğitim karşında bulunan bir kafenin içinde yangın çıktı. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye ekipleri müdahale etti. kafedeki yangının mutfakta bulunan fritözün ateş alması sonucunda yangın çıktığı belirtilirken. Kafede çıkan yangın bütün mutfağı saran alevler söndürülürken fritözden çıkan yagın mutafakta maddi hasar oluştu.

#Alanya #fritöz #Yangın #Antalya Büyükşehir Belediyesi #Alanya İtfaiye ekipleri
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