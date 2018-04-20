Alanya'da kafası ve bacakları kesilmiş kedi vahşeti!

SUGÖZÜ Mahallesi'ndeki bir sitenin yakınında kafası ve bacakları kesilerek öldürülmüş kediyi görenler, durumu polise haber verdi. Kedi ölüsünün fotoğraflarını da çeken vatandaşlar, olayın aydınlatılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kedinin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü tespit etmek için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemelerin ardından kedi gömülmek üzere sitenin bahçesinden alındı.
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