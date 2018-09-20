Alanya'da 'kadına şiddete' ilk elektronik kelepçe

Mehmet AL

ALANYA’DA ilk kez mahkeme kararıyla “Kadına yönelik şiddet” uygulayan bir erkeğe elektronik kelepçe takıldı. Edinilen bilgiye göre, E.K. adlı kadın, boşandığı eşi M.K. tarafından şiddet gördüğü gerekçesiyle koruma kararı aldırdı. Alınan koruma kararının sürekli ihlal edilmesi nedeniyle şikayette bulunan E.K.’nin korunması için Alanya 1’inci Aile Mahkemesi yeni tedbirler aldı. Türkiye genelinde kadına yönelik şiddetin önüne bir türlü geçilememesi nedeniyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2015 yılında başlattığı ‘Erkeğe elektronik kelepçe’ uygulaması, bu kapsamda Alanya’da ilk kez uygulandı. Mahkeme heyeti M.K.’nin E.K.’ye 1 kilometreden fazla yanaşmasını yasakladı. M.K.’ye elektronik kelepçe takılmasını sağlayan karar kapsamında E.K.’ye de panik butonu verildi. M.K.’nin eski eşine 1 kilometreden fazla yanaşması halinde elektronik kelepçe, izleme merkezine sinyal gönderecek. E.K.’ye verilen panik butonu ise tehlike anında en yakın polis merkezine yardım talep etmesine yardımcı olacak.

E-KELEPÇE NASIL ÇALIŞIYOR?

Denetimli Serbestlik Büroları tarafından uygulanan elektronik kelepçeler, Ankara’daki Elektronik Takip Sistem Merkezi’nden izleniyor. Şiddete eğilimi nedeniyle hakkında mahkeme tarafından “uzaklaştırma kararı” verilen erkeğe elektronik kelepçe takılırken, şiddet mağduru kadına da cep telefonu büyüklüğünde bir cihaz veriliyor. El ya da ayak bileğine takılabilen elektronik kelepçe, erkeğin, eşine ya da beraber olduğu kadına 100 metreden fazla yaklaşması halinde otomatik olarak merkeze sinyal gönderiyor. İzleme merkezi de, mağdur kadının kimliğini ve o an bulunduğu yeri polise bildiriyor. Sinyali değerlendiren emniyet, o mahalleye en yakın ekibini vakaya yönlendiriyor. Yasağı ihlal eden erkek gözaltına alınarak, 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılıyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2018, 17:06