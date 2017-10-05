Alanya'da kadına dayak atan polisler tutuklandı

Haber: Mehmet AL

ALANYA'DA sokak ortasında Kırgızistan uyruklu 40 yaşındaki R.A'ya jopla vuran ve tekmeleyen polislerin aynı kişiyi bir hafta önce denizde boğulmaktan kurtardıkları ortaya çıktı. Alanya'ya 2 ay önce gelen R.A, dün sabah saatlerinde Önleyici Büro Amirliği ekiplerine bağlı bir polis tarafından copla dövülürken, olay bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin basına yansıması sonrasında harekete geçen Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından polislere 'Kötü Muamele' suçundan adli soruşturma açıldı. Joplanan ve tekmelenen R.A. ise Gazipaşa'da bulundu. Kırgız kadın, polis tarafından Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatılan 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldılar. Polisler bu sabah ifadeleri alınmak üzere Alanya Adliyesi Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 2 polisten tutuklanma istemiyle çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üzerinden pasaport çıkmayan

R.A hakkında ise yurt dışına çıkma yasağı kararı verildi.

2 ay önce Alanya'ya geldiği, hamamlarda masöz olarak çalıştığı belirlenen R.A'nın kendisine copla vuran polisler tarafından Damlataş Sahili'nde bir hafta önce boğulmaktan kurtarıldığı ortaya çıktı.