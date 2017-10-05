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Alanya'da kadına dayak atan polisler tutuklandı

Kırgızistan uyruklu kadını sokak ortasında copla döven 2 polisin aynı kişiyi bir hafta önce denizde boğulmaktan son anda kurtardıkları ortaya çıktı. Açığa alınan 2 polis adliyeye sevk edildikten sonra birisi tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı

Alanya'da kadına dayak atan polisler tutuklandı

Kırgızistan uyruklu kadını sokak ortasında copla döven 2 polisin aynı kişiyi bir hafta önce denizde boğulmaktan son anda kurtardıkları ortaya çıktı. Açığa alınan 2 polis adliyeye sevk edildikten sonra birisi tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı

05 Ekim 2017 Perşembe 15:06
Alanya'da kadına dayak atan polisler tutuklandı
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Haber:  Mehmet AL

ALANYA'DA sokak ortasında Kırgızistan uyruklu 40 yaşındaki R.A'ya jopla vuran ve tekmeleyen polislerin aynı kişiyi bir hafta önce denizde boğulmaktan kurtardıkları ortaya çıktı. Alanya'ya 2 ay önce gelen R.A, dün sabah saatlerinde Önleyici Büro Amirliği ekiplerine bağlı bir polis tarafından copla dövülürken, olay bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin basına yansıması sonrasında harekete geçen Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından polislere 'Kötü Muamele' suçundan adli soruşturma açıldı. Joplanan ve tekmelenen R.A. ise Gazipaşa'da bulundu. Kırgız kadın, polis tarafından Alanya Aladdin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Olayın ardından adli ve idari soruşturma başlatılan 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldılar. Polisler bu sabah ifadeleri alınmak üzere Alanya Adliyesi Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 2 polisten tutuklanma istemiyle çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece  tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Üzerinden pasaport çıkmayan 
R.A hakkında ise yurt dışına çıkma yasağı kararı verildi. 

2 ay önce Alanya'ya geldiği, hamamlarda masöz olarak çalıştığı belirlenen R.A'nın kendisine copla vuran polisler tarafından Damlataş Sahili'nde bir hafta önce boğulmaktan kurtarıldığı ortaya çıktı.

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Alanya'da polisten kadına feci dayak
Alanya'da polisten kadına feci dayak
Son Güncelleme: 05.10.2017 15:36
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KırgızistanAlanyaPolis DayağıAlanyada Kadına Polis Dayağı
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ALANYALI 2017-10-05 15:29:32

TUTUKLANMALARI İYİ OLMUŞ....

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