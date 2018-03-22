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22 Mart Günlük Burç Yorumu

Alanya'da kadına bıçaklı saldırı

Alanya’da Alanyum AVM arkasında bir kadın motosikletli bir kişi tarafından bıçaklandı

Alanya'da kadına bıçaklı saldırı

Alanya’da Alanyum AVM arkasında bir kadın motosikletli bir kişi tarafından bıçaklandı

22 Mart 2018 Perşembe 12:38
Alanya'da kadına bıçaklı saldırı
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YENİ Alanya'nın edindiği bilgiye göre olay, Alanya'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Alanyum AVM arkasında öğle saatlerinde meydana geldi. Yolda yürüyen Emine Demirci’ye (27) plakasız bir motosiklet yanaştı. Kafasında kask bulunan ve kimliği belirlenemeyen sürücü Demirci’yi sağ bacağından bıçakla yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken yaralı kadın ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Son Güncelleme: 22.03.2018 14:41
Anahtar Kelimeler:
Alanyum BıçaklamaAlanya AsayişAsayişAlanya
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