Alanya'da kadına bıçaklı saldırı

YENİ Alanya 'nın edindiği bilgiye göre olay, Alanya'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Alanyum AVM arkasında öğle saatlerinde meydana geldi. Yolda yürüyen Emine Demirci’ye (27) plakasız bir motosiklet yanaştı. Kafasında kask bulunan ve kimliği belirlenemeyen sürücü Demirci’yi sağ bacağından bıçakla yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken yaralı kadın ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.