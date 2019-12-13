Alanya'da kadın sürücünün çarptığı yaşlı adam yaşam savaşını kaybetti
Alanya'nın Cikcilli Mahallesi çevre yolu üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışırken kadın sürücünün kendisine çarpması sonucunda ağır yaralanan 74 yaşındaki adam 14 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, kaza 27 Kasım günü saat 18.00'de Cikcilli Mahallesi yeni çevre yolu Yılmaz Petrol karşısında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Hasan Uysal'a karşı yönden gelen 45 yaşındaki Havva U.'ın sevk ve idaresindeki 07 HEK 42 plakalı otomobilin çarpmasıyla asfalt zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Ağır yaralanan yaşlı adam sağlık ekiplerince ambulansla Aladdin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kadın sürücü Havva U., Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca gözaltına alınmıştı. Cumhuriyet Polis Merkezinde ifadesi alınan kadın sürücü nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kazada ağır yaralanan 74 yaşındaki Hasan Uysal önceki gece 14 gündür tedavi gördüğü ALKÜ Hastanesinde yapılan tüm müdaheleye rağmen yaşamını yitirdi
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