Alanya'da kadın sürücü park halindeki araca çarptı: 1 yaralı

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, önceki gün saat 07:00 sıralarında kadın sürücüsü N.A (53) yönetimindeki 34 BB 3486 plakalı otomobil, Payallar Mahallesi'nde park halinde olan 07 NHA 03 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içersinde olan Veli Erdem hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı Veli Erdem'i hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.