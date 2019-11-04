Alanya'da kadın şiddeti: Darp eden tutuklandı, darp gören hastaneden kaçtı!

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, olay 2 Kasım saat 04.41'de Tosmur Mahallesi Ömer Koparan Caddesi üzerindeki bir eve 2 arkadaşıyla birlikte kadın arkadaşı G.S.v e kavgayı ağırmaya çalışan U.B.K.'yi darp ederek yaralandı. Kavgayı gören mahalle sakinleri durumu 155 Polis İmdatı arayarak yardım istedi. Olay yerine giden polis ekipleri tarafından kavgada eve giren şüphelilerden Ş.M., A.U., O.D., yakalayarak gözaltına alındı. Kavgada ağır yaralanan U.B.K., ise çağırılan 112 Acil Servis ile Alanya Aladdın Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın G.S., verdiği ifadesinde, erkek arkadaşı Ş.M., ve yanında gelen arkadaşları ile evinin kapısını kırdığını kendisini darp ettiğini ve kavgayı ayırmaya gelen komşusu olan U.B.K.'yi darp ettikleri için erkek arkadaşı ve beraberindekilerden şikayetçi oldu. Şüpheliler Ş.M., A.U. ve O.D. savcılık talimatıyla Cumhuriyet Polis Merkezi'nde gözaltına alındı. Üç kişi ifadeleri alındıktan sonra sevk edildikleri nöbetçi mahkemece A.U., ve O.D. , adli kontrol şartıyla serbest kalırken Ş.M., ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde hayati tehlike kaydıyla gözlem odasında tedavi gören U.B.K.'nin ise hastaneden kaçtığı bildirildi.