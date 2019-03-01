Alanya'da kaçakçılığa büyük darbe

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararınca, KOM Grup Amirliği ekiplerince Mehmet B. B. 'ye ait iki depoya baskın yapıldı. Güllerpınarı Mahallesi'ndeki depoda toplam 9345 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirilirken aynı mahalledeki diğer bir depoda ise 19 ayrı marka 9218 adet Güneş Gözlüğü, 2 ayrı marka 600 adet Kulaklık, 26 hoparlör, 382 adet öz çekim çubuğu ve 1350 adet oyuncak ele geçirildi. Toplamda 18.563 Adet Gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen Güneş gözlüğü, 600 adet Kulaklık, 26 hoparlör, 382 adet öz çekim çubuğu ve 1350 adet oyuncak ele geçiren ekipler tarafından göz altına alınan Mehmet B. B. nöbetçi savcılığa sevk edildi ve hakkında işlem gerçekleştirildi.