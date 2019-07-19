Alanya'da kaçak ve sahte içki tutuklattı!

Mehmet AL

ALANYA Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi, Çirpanlı Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde yüklü miktarda gümrük kaçağı ve sahte içki olduğu bilgisine ulaşarak harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında çeşitli markalarda 70 şişe gümrük kaçağı ve sahte olduğu belirlenen içki, bin 60 adet plastik kapak kılıfı, 226 adet marka etiketi ve içki yapımında kullanılan bir miktar sıvı ele geçirilirken, olayla ilgili G.Ö. isimli şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve 4733 sayılı 'Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Kanunu'na muhalefet etmek' suçları kapsamında işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. G.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2019, 17:54