Alanya'da kaçak telefon avı

Mehmet AL

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekiplerin yaptıkları araştırmalarda son zamanlarda kargo firmaları aracılığıyla özellikle İstanbul ili başta olmak üzere kayıtsız olarak yurt dışından ülkemize sokulan ve iç piyasada satılmak üzere cep telefonları ve aksesuarlarının kargo ile gönderildiği anlaşılmış, özellikle kaçak yoldan elde edilen telefonları gönderen firmaların ellerinde büyük miktarlarda stoklarının bulunduğu ve ülke gelenine bu yolla satışa sunulduğu, satış sonrasında büyük miktarlarda gelir elde edildiği tespit edilmesi üzerine Asayiş ekipleri. iki ayrı kargodan gelen 3 pakete el koydu.

kargolardan alınan paketler Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Paketlerde yapılan aramalarda 36 adet çeşitli markalarda tuşlu cep telefonu, 149 adet şarj adaptörü başlığı, 21 adet üzerinde Samsung ibaresi bulunan Power Bank, 4 adet şarj aleti, 17 adet şarj kablosu, 19 adet şarj adaptör kutusu ve 20 adet şarj adaptör kutusu,36 adet çeşitli markalarda tuşlu cep telefonları ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda kargo paketlerinde gelen ürünlerin herhangi bir fatura veya sevk irsaliyesinin olmadığı tespit eden asayiş ekipleri tarafından toplam ele geçen 72 adet değişik markalardaki tuşlu cep telefonlarına el konulurken yapılan IMEI sorgulamasında BTK sisteminde herhangi bir kayıtlarının olmadığı tespit edilmesi üzerine adı geçen şüphelilerin açık kimlik ve adres tespiti ile yakalamak için operasyon başlatıldı.