Alanya'da kaçak içkiden 2 kişi tutuklandı

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavclığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir işyerine yapılan kaçak içki operasyonunda, 19 şişe değişik markalarda 100 Cl'lik votka, 2 adet pet şişe içersinde anason sıvısı, 1,5 Litre etil alkol, plastik pet şişeler içersinde 4 adet votka, 35 adet boş içki şişesi bulundu. İşyerinde yakalanan Uğur K., Fahrettin H. ve Mehmet H. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliğine götürüldü. Emniyet Müdürlüğü KOM Amirliğinde ifadesi alınan Uğur K. Fahrettin H. ve Mehmet H. nöbetçi mahkeme sevk edildi. Zanlılardan Mehmet H., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Uğur K. ve Fahrettin H. tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.