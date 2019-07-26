Alanya'da kaçak içki vurgunu: Ev üretim tesisine dönüşmüş

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Alanya KOM Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi

Alanya'da kaçak içki vurgunu: Ev üretim tesisine dönüşmüş
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YAPILAN açıklamaya göre,  Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının Arama ve El koyma kararına istinaden Payallar Mahallesi, Gökkale Caddesi'nde bir adreste yaşayan C.K. adlı kişinin evinde ihbar üzerine arama yapıldı. Aramada çok sayıda sahte içki üretiminde kullanılan malzeme ile bandrolsüz 13,5 litre votka, alkol derece ölçme aparatı, 325 litre etil alkol, çok miktarda boş etil alkol bidonu ve boş içki şişesi ele geçirildi. Şüpheli C.K. adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 21:39
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