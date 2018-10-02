- Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavclığı Koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir işyerine yapılan kaçak içki operasyonunda, 19 şişe değişik markalarda votka, 2 adet pet şişe içerisinde Anason sıvısı, 1,5 Litre etil alkol, plastik pet şişeler içersinde 4 adet votka, 35 adet boş içki şişesi ile birlikte işyerinde yakalanan Uğur K., Fahrettin H. ve Mehmet H. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği'ne götürüldüler.
Alanya'da kaçak içki operasyonu
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan kaçak içki operasyonunda 19 şişe değişik markalarda kaçak içkiyle birlikte 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı
- Mehmet AL
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