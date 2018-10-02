Alanya'da kaçak içki operasyonu

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan kaçak içki operasyonunda 19 şişe değişik markalarda kaçak içkiyle birlikte 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı

Alanya'da kaçak içki operasyonu
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- Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavclığı Koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince  bir işyerine yapılan kaçak içki operasyonunda, 19 şişe değişik markalarda votka, 2 adet pet şişe içerisinde Anason sıvısı, 1,5 Litre etil alkol, plastik pet şişeler içersinde 4 adet votka, 35 adet boş içki şişesi ile birlikte işyerinde yakalanan Uğur K., Fahrettin H. ve Mehmet H. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği'ne götürüldüler.

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