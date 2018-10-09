Alanya'da kaçak elektronik ürün operasyonu

KOM Grup Amirliği ekipleri Alanya genelinde yaptığı istihbari çalışmalarda; Kadıpaşa Mah. Su gözü Cad. No:51/B sayılı adreste bulunan binanın alt katındaki depoda Ülkemize yurtdışından yasadışı yollardan sokulan yüklü miktarda Gümrük Kaçağı Elektronik Malzeme olduğu yönünde bilgiler aldı.

Alınan Arama ve El Koyma kararına istinaden bahse konu depoda yapılan aramada;

- 913 adet Charge 3+ Portable Wireless ibareli Speaker,

- 228 adet X94 Portable Wireless ibareli Speaker,

- 759 adet Boombox Portable Wireless ibareli Speaker,

- 263 adet Rugby R6+ Portable Wireless ibareli Speaker,

- 341 adet XTREME2 Portable Wireless ibareli Speaker,

- 299 adet XTREME Portable Wireless ibareli Speaker olmak üzere Genel Toplamda 2803 Adet Gümrük Kaçağı olduğu değerlendirilen Elektronik Emtia malzemesi ele geçirildi.

07 HAT 74 plakalı araçta yapılan aramada ise, - 150 adet JBL İbaresi bulunan (Gri renkli) yapışkanlı Sticker çıkartmaları,

- 925 adet JBL ibaresi bulunan siyah renkli metal Sticker çıkartma kapakları,

- 780 adet JBL ibaresi bulunan kırmızı renkli metal Sticker çıkartma kapakları,

- 50 adet BEAT ibaresi bulunan kırmızı renkli plastik Sticker çıkartma kapakları,

- 65 adet BOSE ibaresi bulunan plastik Sticker çıkartma kapakları,

- 150 adet İ7S TWS ibareli kulaklık ele geçirildi.

Olayda depo ve araç sahibi olan Emin S. isimli şahıs yakalandı. Emin S. yarın adliyeye sevk edilecek.