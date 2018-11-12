Alanya'da kaçak elektrik şebekesi çökertildi

ALINAN bilgiye göre, Alanya'da, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından " Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kamu kurum ve kuruluşlarını nitelikli dolandırıcılık ve kamu zararına nitelikli dolandırıcılık" suçları kapsamnında kaçak elektrik kullanan kişilerin elektrik saatlerine profesyonel müdahale ile KW değerini az gösterdiği tespit edildi. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri, AKEDAŞ yetkilileri ile birlikte Mahmutlar'da bulunan bir hamam ve Bektaş Mahallesi'ndeki bir villanın sayacını kontrol etti. Yapılan kontrolde sayaçlar üzerin yapılan işlemle KW'nin kullanımından az gösterildi ve haksız kazan elde edildiği tespit edildi. Son 5 yılda ise Alanya'da kayıp kaçak enerji miktarının 72 milyon KWH olup, 26 Milyon TL tutarında olduğu belirlendi. Elektrik saatlerine müdahale ederek haksız kazanç elde etmek için "Kamu kurum ve kuruluşlarını nitelikli dolandırıcılık ve kamu zararına nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işleyen Ş.Ö.,F.Ö.,E.Ö.,B.Ö.,G.Ö.,Ö.C., ve T.B. isimli şahıslar hakkında çıkar amacıyla hiyeraşik ve sistematik şekilde birlikte ederek eylem ve faaliyetlerini " Çıkar Amaçlı Suç Örgütü kapsamında gerçekleştirdikleri anlaşılan şüpheliler hakkında Fiziki ve Teknik takip sonucu düzenlenen operasyonla gözaltı ve arama el koyma kararı alındı. 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ev ve işyerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda elektrik sayacı, AKDENİZ EDAŞ kurumuna ait mühürler, 1 adet hassas terazi, 50 gram ağırlığında uyuşturucu esrar maddesi, 1 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen tabanca, 39 adet dolu fişek ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 12:17