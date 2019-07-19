Alanya'da jandarmaya kurşun yağdıran iki kişi yakalandı

ALANYA'DA motosikletle ilerleyen kimliği belirsiz 2 şüpheliden 1’inin av tüfeği ile açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği 2 jandarma personeli hafif yaralanmıştı. Ateş açıp kaçan şüpheliler yakalandı.

NELER OLMUŞTU?

Olay 13 Temmuz Cumartesi günü akşam saat 22.30 sıralarında Konaklı Mahallesi, D-400 Karayolu’ndaki Mustafa Kemal Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir eğlence mekanı önünde meydana gelmişti. İddiaya göre, 2 kişi arasında tartışma çıkmış bir süre sonra plakası öğrenilemeyen ve motosikletle ilerleyen kimliği belirsiz 2 şüpheliden arkada oturan kişi av tüfeği ile tartışmanın bulunduğu bölgeye doğru rastgele ateş açmıştı. Çevredekilerin panik yaşadığı olayda tüfekten çıkan saçmalar görev için orada bulunan 2 sivil jandarma personeline isabet etmiş. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2019, 18:28