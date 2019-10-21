Alanya'da jandarmaya köpekleriyle saldıran otelci hakkında karar verildi!

MEHMET AL- ÖZEL HABER

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz hafta görülen karar duruşmasına tutuklu olarak yargılanan otelci Hakkı Ç. ve avukatıyla birlikte hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık Hakkı Ç., 'Ben zaten böyle bir eylemi kabul etmediğim için süre talebim yoktur. Beraatimi talep ederim.' ifadelerini kullandı.



GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkamesi heyeti Sanık Hakkı Ç.'ye hakkında kasten yaralama, yağma ve izinsiz kenevir ekme suçlarından toplamda 20 yıl 3 ay 15 gün Hapis cezası ve 10 bin TL adli para cezası verdi. Duruşmaya tutuklu olarak getirilen Hakkı Ç., karar duruşmasının ardından Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

26 Aralık 2018 tarihinde, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görevli zabıta memurları, Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde bulunan ve çalışma ruhsatı bulunmayan oteli mühürlemek istedi. İncekum Jandarma Karakolu’na bağlı ekiplerin de eşlik ettiği zabıtalara Otel sahibi Hakkı Ç.’ye (45) ait doberman cinsi 3 köpek saldırdı. Yaşanan arbede sırasında bir jandarma mensubu, köpekler tarafından ayağından ısırılarak yaralandı. Yaralanan jandarma mensubu, hastaneye kaldırılırken otel sahibi Hakkı.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

EVİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Gözaltına alınan otel sahibi Hakkı Ç.’nin evinde jandarma ekiplerince yapılan aramada saksılar içinde 117 kök Hint keneviri ve 100 gram kubar esrar ele geçirildi. Hakkı Ç.’nin ruhsatı olmadığı için iki defa mühürlenen otelini, mühürlerini sökerek çalıştırdığı belirtildi. Otel sahibi Hakkı Ç., sevk edildiği nöbetçi mahkemece “Kamu görevlilerine direnmekten, mühür bozmaktan ve uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.