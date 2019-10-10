Alanya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Kom timince şüphelinin uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisi alınması üzerine evde jandarma tarafından hassas burunlu Elvaf köpeğiyle yapılan aramada 2 kilo 300 gram esrar ele geçirildi
ASAYİŞ 10.10.2019, 16:37
Mehmet AL
ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde 'Uyuşturucu madde imal ticareti' suçu kapsamında Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Kom timince Beldibi Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli S.O., uyuşturucu madde yetiştiripi sattığı ihbarını alan Jandarma KOM Timi ekipleri eve, narkotik hassas burunlu Elvaf adlı köpekle yapılan aramada yüklük tabir edilen dolabın altında 4 adet plastik ayçiçeği yağı bidonu içinde yaklaşık 2 kilo 300 gram Kubar esrar maddesi ve(1) adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli S. Ö. evde yakalanarak göz altına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelinin sorgusu sürdüğü belirtildi.
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