Alanya'da jandarmadan uyuşturcu operasyonu

Mehmet AL

ALANYA'NIN Okurcalar Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü saat 22.00 sıralarında gelen ihbar üzerine jandarmalar harekete geçti. Oktay K.'ın kullandığı araçla uyuşturucu satıldığı bilgisi alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şüpheli Oktay K.'nın kullandığı aracı takip ederek kıskıvrak yakaladı. Şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 1 adet hassas terazi ile 10 paket (5'er gram ) satısa hazır kubar esrar, ve yaklasık 150 gr gazete kağıdına sarılı vaziyette kubar esrar ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı gereği şüpheli uyuşturucu imal ve ticareti suçundan gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2018, 18:26