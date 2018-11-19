Mehmet AL
ALANYA'NIN Okurcalar Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü saat 22.00 sıralarında gelen ihbar üzerine jandarmalar harekete geçti. Oktay K.'ın kullandığı araçla uyuşturucu satıldığı bilgisi alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler şüpheli Oktay K.'nın kullandığı aracı takip ederek kıskıvrak yakaladı. Şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 1 adet hassas terazi ile 10 paket (5'er gram ) satısa hazır kubar esrar, ve yaklasık 150 gr gazete kağıdına sarılı vaziyette kubar esrar ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı gereği şüpheli uyuşturucu imal ve ticareti suçundan gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alanya'da jandarmadan uyuşturcu operasyonu
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler otomobille uyuşturucu satan bir kişiyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli çıkartıldığı nöbetçi mahkemece uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklanarak cezaevine konuldu
Mehmet AL