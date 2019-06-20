Alanya'da jandarmadan torbacı operasyonu! 8 kişi tutuklandı



Mehmet AL

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, A.O. ve E.Ç. liderliğindeki uyuşturucu çetesini takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin sonunda 14 şüpheli tespit edildi. 16 Haziran'da yapılan operasyonda şüphelilerden 13'ü yakalandı.

Operasyon kapsamında 22 kişiye ise 'uyuşturucu madde satın almak' suçundan işlem yapıldı. Gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü operasyon günü tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Tutuklanan 3 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada 1200 gram skunk, 35 gram eroin, 74 sentetik hap, kenevir ve 3 gram metamfetamin maddesi, diğer şüphelerin adreslerinde ise 14 gram eroin, 25 gram metamfetamin, 256 gram esrar, 126 sentetik hap, 4 kök kenevir bitkisi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. İşlemleri süren 10 şüpheliden 1'i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 9 şüpheli ise bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Alanya Adliyesi nöbetçi savcılığına sevk edilen 9 şüpheliden M.D., savcılıkça serbest bırakılrken 8 şüpheli tutuklanma istemiyle nöbetci mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece 3 kişi M.K.,M.G.,ve H.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Tunahan.P., Sezer.A.,Yusuf.K., Emre.Ç., Aziz.O., ve operasyon kapsamında yakalanan Erdal.Ç, Ozan.T, ve Mehmet A.Z,. tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında bir şüpheli ise halen aranıyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2019, 15:57