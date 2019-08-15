Alanya'da jandarmadan şok uyuşturucu operasyonu 6 kişi yakalandı

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Alanya İlçe Jandarma KOM Timi ve Antalya KOM Şube Müdürlüğü Ekiplerince 4 ayrı mahallede yaptıkları uyuşturucu operasyonunda Toplam:2 Kilo 830 gram kubar esrar,81 Kök hint keneviri, 2 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet tabanca fişeği,35 adet kuru sıkı tabancaya ait fişek, ele geçirilirken olayla ilgili 1 kadın 6 kişi yakalanarak gözaltına şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

300 GRAM ESRAR BAHÇEDE 42 KÖK KENEVİR

Alanya Gevne Mahallesinde Sami B, evinin bahçesinde kenevir bitkisi ektiği ve yetiştirdiği bilgisini alan Alanya merkez J.Krk.K lığı, Alanya Kom Timi Ve Antalya Kom Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan aramada 300 gram Kubar esrar maddesi 42 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

400 GRAM KUBAR SKUNK. 24 KÖK KENEVİR

Alanya Mahmutseydi Mahallesinde Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Timi ekiplerince Ahmet K,şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı ihbarını.alan ekipler Ahmet K, şahsın evinde yapılan ve bahçesinde yapılan aramada 24 kök boyları 50 cm ile 1 metre arasında değişen skunk hint keneviri bitkisi ile yaklaşık olarak 400 gr kubar skunk hint keneviri ele geçirildi şüpheli Ahmet K. gözaltına alındı.

2 KİLO KUBAR ESRAR, 2 ADET RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ

Alanya Deretürbelinas Mahallesinde Hüseyin Ç ve oğlu Ali Ç, isimli şahsın evi ve bahçesine kenevir bitkisi ektiği ve yetiştirdiği ihbarını alan Alanya merkez J.Krk.K lığı, Alanya Kom Timi ile yapılan aramada 250 kök kenevir bitkisi toplamda tahmini 2900 gram Kubar esrar maddesi, 20 gram kenevir tohumu, 2 adet ruhsatsız av tüfeği 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet 9 mm tabanca fişeği, 35 adet kuru sıkı tabanca fişeği kenevir bitkisi ele geçirilirken baba ve oğlu gözaltına alındı.

EVİN BALKONUNDA 15 KÖK KENEVİR BİTKİSİ

Alanya Çıplaklı Mahallesinde Hüseyin B, ve Rabia D, isimli şahısların evinin balkonunda kenevir bitkisi ektiği ve yetiştirdiği ihbarını alan.Alanya merkez J.Krk.K lığı, Alanya Kom Timi Ve Antalya Kom Şube Müdürlüğü ekipleri ile yapılan aramada 150 gram Kubar esrar maddesi 15 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Şüpheliler Hüseyin B ve Rabia D yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatı gereği ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakıldı.