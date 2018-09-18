Alanya'da Jandarmadan okul servislerine sıkı denetim

Mehmet AL
YENİ eğitim yılının başlamasıyla Alanya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarda okul servislerine yönelik denetim yapıldı. Servis araçları durdurularak, sürücülerin ve araçların çeşitli evraklarını denetlenirken, içinde bulunan öğrencilerin de emniyet kemerlerini bağlayıp bağlamadıklarını kontrol edildi. Öğrencilere yeni eğitim dönemi için başarı dileğinde bulunan trafik ekipleri, çocuklara emniyet kemerini mutlaka takmaları gerektiğini hatırlattı.Yetkililer denetimlerin okul sonuna kadar süreceği belirttildi.
Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 14:52