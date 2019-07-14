Alanya'da jandarmadan motosiklet sürücülerine denetim

Mehmet AL

'HAYATIMA Kastım Yok, Kaskım Var' projesi kapsamında Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekipleri Alanya Oba Mahallesi ve Antalya çevre yolu üzerinde motosiklet sürülerine yönelik kask uygulaması yaptı. Uygulama noktasında durdurulan sürücülere kask kullanmanın önemi ve zorunluluğu anlatıldı. Kask takmayan sürücüleri uyaran ekipler, proje hakkında bilgi verdi, broşür dağıttı.

Uygulama kapsamında durdurulan motosiklet sürücüleri uygulamayı olumlu bulduğunu belirterek, Birçok kaza anında kaskı olmayan motosiklet sürücülerin hayatlarını kaybettiklerini belirterek. Bu nedenle sürekli kask takıyoruz dediler.