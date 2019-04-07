Alanya'da jandarmadan lise öğrencilerine trafik eğitimi

Mehmet AL

KESTEL Mahallesi'ndeki Akdeniz Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen güvenli sürüş eğitimine Alanya İlçe Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Semih Yurtsever, 16 öğretmenler ve 280 lise öğrencisi katıldı. Alanya Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Semih Yurtsever tarafından hazırlanan ve sunulan eğitiminde trafik kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi ve okul servis araçlarında uyulması motosiklet hırsızlık olaylarına karşı alınacak tedbirler üzerinde duruldu. Yurtseven, öğrencilere trafik kurallarını yaşamlarının her anında bilmek ve uygulamak zorunda olduklarını, insanlar en sevdiği yakınını bir trafik kazası sonucu kolayca kaybettiklerini belirterek trafiğin önemi üzerinde vurgu yaptı.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2019, 12:54