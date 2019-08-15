Alanya'da jandarmadan kaçak kesimlere baskın

Mehmet AL

ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Kurban Bayramın Birinci gününde kaçak et kestikleri ihbar üzerine Çıplaklı, Oba ve Kestelde iki işyerine yapılan baskınlarda 22 Büyük Baş hayvan derisi ve 70 Küçük baş hayvan derilerine el konulurken, 1 şirket ve 3 şahışa toplam:288 Bin TL idari para cezsı kesilirken kaçak kesilen toplam 82 adet kurban derisi Alanya Türk Diyanet Vakfı araçılığı ile Türk Hava Kurumuna teslim edildi.

Jandarma 4 işyeri hakkında soruşturma başlattı.