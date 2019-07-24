Mehmet AL
ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kom ekipleri tarafından Payallar mahallesi Hatipler sokak üzerinde 22 yaşındaki Ali İhsan K'nın evinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri eve baskın düzenledi. Şahsın evinde yapılan aramalar sonucunda beryaz poşet içinde 11 paket halinde 30 gram kubar esrar,Çiklet jilatine sarılı vaziyette 5 gram metamfatemin ve 5 adet uyuşturucu aparat ele geçirildi
Uyuşturucu maddeyle yakalanan şüpheli Ali İhsan K, jandarma karakolunda ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Alanya'da jandarma uyuşturucuya geçit vermedi!
Alanya'nın Payallar Mahallesinde İlçe jandarma Komutanlığana bağlı Kom ekipleri evde uyuşturucu maddeyle yakalanan 1 kişi sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
Mehmet AL