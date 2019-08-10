Alanya'da Jandarma Safaricileri kıskaca aldı
Alanya'da önceki gün safari sapadere turunda yaşanan ölümlü kazanın ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince safariye çıkan araçlar ve sürücüler sıkı denetimi başladı
Mehmet AL
ALANYA'DA 7 Ağustos Çarşamba günü Sapadere turunda Nazmi K. kullandığı 07 AGZ 94 plakalı minibüsün 20 metre ormanlık alana yuvarlanması sonucunda Hollanda vatandaşı 46 yaşındaki Rudy Johannes Kerkhof yaşamını yitirmişti. sürücü Nazmi K. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı. Tur kazasının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince dün sabahtan itibaren Alanya Kırsalına safari turu yapan bütün araçlara sıkı denetim yapılırken sürücülerin ehliyetleri ve araçlarının belgesi olup olmadığı kontrol edilmeye başlandı. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince Safari araçların ve sürücülerin sezon sonuna kadar denetimlerinin devam edeceğini belirtilirken. Trafiğe çıkan safari araçların yeterlilik belgesi olmayan araçların bağlanacağı ve Trafikten men edileceği belirtildi.
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