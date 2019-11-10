Alanya'da jandarma hırsızı parmak izinden yakaladı
Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'ndeki bir işyerinden 40 bin TL çaldığı iddiasıyla aranan şüpheli jandarma tarafından yakalandı
ASAYİŞ 10.11.2019, 13:27 10.11.2019, 16:54
Mehmet AL
ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Demirtaş Jandarma Karakolu ekipleri, dün saat 17.30 sıralarında Uğrak Mahallesi Aydap Mevkiinde uygulama görevi yaptığı sırada şüpheli tavırlar sergileyen Uğur K.’ya Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu ve parmak izi kontrolü yapıldı. Yapılan incelemelerde parmak izinden yola çıkan ekipler, 8 Eylül’de Demirtaş Mahallesi’ndeki bir işyerinde şüpheli Uğur K.’nın 40 bin TL çalınma olayına karıştığını tespit etti. Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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