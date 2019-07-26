Alanya'da jandarma göz açtırmadı! 'Kask' denetiminde adeta ceza yağdı

Mehmet AL

'HAYATIMA kastım yok, kaskım var' projesi ile Antalya ilinde başlanan proje kapsamında, ölüm ve yaralanmaların en az seviye ye indirilmesi için yapılan ikaz ve uyarılardan sonra artık kask kullanmayan sürücülere Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına Bağlı Trafik Tim ekiplerince ceza uygulamasına başlandı. Bu sabah Alanya Oba Mahallesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önünde Jandarma motosiklet timi ile müşterek yapılan uygulamada 75 motosiklet kontrol edildi. 30 sürücüye toplam 10.391 TL ceza para cezası uygulanırken 4 sürücü ve ayrıca 6 motosiklet trafikten men edilerek cekici vasıtasıyla otoparka çekildi.