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Alanya'da işyeri bekçisi esrar satıcısı çıktı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amiriği ekipleri Sugözü Mahallesi'nde işyeri bekçisinin esrar sattığı tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonda 2 kişiyi yakaldı

Alanya'da işyeri bekçisi esrar satıcısı çıktı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amiriği ekipleri Sugözü Mahallesi'nde işyeri bekçisinin esrar sattığı tespit edilmesi üzerine yapılan operasyonda 2 kişiyi yakaldı

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:07
Alanya'da işyeri bekçisi esrar satıcısı çıktı
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği görevlilerinin yaptıkları çalışmalarda  Sugözü Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerinin gece bekçisi olan şahsın, uyuşturucu madde sattığı yönünde bilgiler alınması üzerine narkotik ekiplerince yapılan çalışmalarda şüpheli A. Ö.yakalandı. Şahsa yapılan üst aramasında üzerinde fişek olarak tabir edilen daralı 3 gram ağırlığında uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.
Esrar maddesiyle yakalanan şüpheli A. Ö. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği'nde verdiği ifadesinde, uyuşturucu maddeyi Sugözü Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerinin gece bekçisinden aldığını, bu şahıstan daha öncedende uyuşturucu madde aldığını beyan etti. Narkotik Grup Amirliği ekipleri işyerine yaptıkları baskında işyerinde gece bekçisi U. T. ve yanında bulunan şüpheli M. T.'yi  kıskıvrak yakaladılar. Narkotik ekipleri tarafından yapılan üst aramasında, şeffaf poşetler içerisinde daralı 6,70 gram uyuşturucu esrar maddesi
,fişek içerisinde daralı 7 gram Uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.
Uyuşturcu madde ile yakalanan gece bekçisi U.T. ve M.T. gözaltına alındıktan sonra emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

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Anahtar Kelimeler:
ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği
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