Alanya'da İsveçli kadın turist hap içerek intihar etti
Alanya'nın Saray Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 50 yaşındaki İsveçli kadın turist çok sayıda hap içerek intihar etti. Hastaneye kaldırılan kadın turist tedavi altına alındıktan 2 gün sonra hayatını kaybetti
ASAYİŞ 30.10.2019, 16:14
Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre, olay 28 Ekim Pazartesi günü gece saatlerinde Saray Mahallesi'nde meydana geldi. İsveç'te kalan eşiyle tartıştıktan sonra bunalıma giren Liz Petra Bexel evinde çok sayıda hap içerek intihar etti. Komşuları tarafından çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki İsveçli kadın turist Liz Petra Bexel, bu sabaha karşı yapılan tüm müdaheleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. İsveçli kadın turistin cesedi incelenmek üzere Alanya Cumhuriyet Savcılığı tarafından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: YeniAlanya Bildirim
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