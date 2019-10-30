Alanya'da İsveçli kadın turist hap içerek intihar etti

Mehmet AL

EDİNİLEN bilgiye göre, olay 28 Ekim Pazartesi günü gece saatlerinde Saray Mahallesi'nde meydana geldi. İsveç'te kalan eşiyle tartıştıktan sonra bunalıma giren Liz Petra Bexel evinde çok sayıda hap içerek intihar etti. Komşuları tarafından çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki İsveçli kadın turist Liz Petra Bexel, bu sabaha karşı yapılan tüm müdaheleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. İsveçli kadın turistin cesedi incelenmek üzere Alanya Cumhuriyet Savcılığı tarafından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.