Alanya'da istismarcı üvey babanın, verilen cezayı duyunca dili tutuldu!

Mehmet AL

OLAY, geçen sene 7 Aralık tarihinde Okurcalar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, D.M (9) isimli kız, 40 yaşındaki üvey babası M.A tarafından tacize uğradığını öne sürdü. D.M. durumu annesiyle paylaşmasının ardından anne, eşi hakkında jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Üvey babasının tacizine uğradığını ileri süren 9 yaşındaki kızın ifadesine başvuran ekipleri harekete geçerek M.A ‘yi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üvey baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHKEMEDE DİLİ TUTULDU

Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkamesinde ‘Küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunmak’ suçundan tutuklu yargılanan sanık M.A., dün son kez hakim karşısına çıktı. M.A savunmasında, hakkındaki suçu kabul etmeyerek itirazda bulundu. M.A'ya Alanya 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce 40 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. TCK 61-7 maddesine göre süreli hapis cezasını gerektiren bir suçtan dolayı sonuç ceza 30 yıldan fazla olamaz hükmü gereğince sanığın 30 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına ve sanık M.A'nın suç işleme kararı kapsamında aynı mağdura yönelik olarak birden fazla kez atılı suçu işlediğinden 11 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Toplam 41 yıl 3 ay hapis cezasına çaptırılan üvey baba duruşma salonunda kararı duyunca dili tutularak konuşamaz hale geldi. Sanık, tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2019, 23:18