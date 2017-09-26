Alanya'da işsizim deyip ortalığı birbirine kattı

OLAY, saat 16.30 sıralarında Atatürk Caddesi üzerindeki Hükümet Meydanı önündeki Atatürk Anıtı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işsiz olan ve psikolojik sorunlar yaşayan Salih Gezen (40), kendisine iş bulunması amacıyla Atatürk Anıtı önüne geldi. Burada bir süre bekleyen şahıs, daha sonra çığlık atmaya başladı. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Gezen, jiletle kendini yaralamaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, şahsı sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra sağlık ekiplerinin ve polisin çabasıyla şahıs ikna edilerek, teslim oldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden jilet kesikleriyle yaralanan Gezen’e, ilk müdahale olay yerine yapıldı. Daha sora tedavisi için sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.