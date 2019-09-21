Alanya'da iş yerini benzin döküp yakmaya kalktılar! O anlar kamerada

SARAY Mahalles'indeki otomobil kiralama dükkanına giren bir kişi, elindeki benzin dolu şişeyi iş yerine döküp ateşe verdi. Şüpheli olay yerinden kaçarken iş yeri sahibi yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürdü.Yakındaki bir iş yerini daha yakmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.Şüphelinin, kundaklama için kullandığı benzini çevredeki motor ve otomobillerden aldığı öne sürüldü.Öte yandan, iş yerinin kundaklanma anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelinin elindeki benzin dolu şişeyle iş yerine girdiği, parlamadan sonra iş yerinden ayrıldığı görülüyor.