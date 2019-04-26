Mehmet AL
ALINAN bilgiye göre, Okurcalar Mahallesi'nde bulunan bir otelde Irak'tan tatile geldiği öğrenilen Ahmed Obaıd (62), otel odasından uzun süre çıkmayınca otel yetkilileri durumdan şüphelendi.
Yedek anahtarla odaya giren otel çalışanları, Iraklı erkek turisti yerde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Iraklı turistin öldüğünü belirledi. Iraklı turistin cenazesi, savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Alanya'da Iraklı turistin şok ölümü!
Alanya'da Irak uyruklu bir turist tatil yaptığı otel odasında ölü bulundu.
Mehmet AL
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