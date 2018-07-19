Alanya'da Iraklı tatilci ölümden döndü

Alanya'da ailesiyle birlikte tatil yapan 18 yaşındaki Iraklı genç, akşam saatlerinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi

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Alanya'da Iraklı tatilci ölümden döndü
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Akın Baycan

ALINAN bilgiye göre olay,  Güller Pınarı Mahallesi, Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde bulunan 8 numaralı plajda meydana geldi.  Serinlemek için denize giren Kamil Awad'ın, suda yardım çığlıkları attığını ve batıp, çıktığını gören  vatandaşlar denize atlayarak Awad'ı güçlükle sudan çıkarttılar. İlk müdahalesi olay yerinde vatandaşlar tarafından yapılan Awad, daha sonra ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekibi tarafından ambulansa alınarak Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, Awad'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
 

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 13:54
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