Alanya'da intihar! Merdiven boşuğunda kendini astı

20 Aralık 2016 Salı 12:06
EDİNİLEN bilgiye göre; evli ve iki çocuk babası Seyfullah Yurttaş'ın cansız bedeni, İncekum Mahallesi Esentepe Mevkii’ndeki evinin merdiven boşluğunda dün sabah yakınları tarafından boynundan iple asılı vaziyette bulundu. D-400 Karayolu üzerinde muz satarak geçimini sağladığı öğrenilen Yurttaş’ın bir süredir yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle bunalıma girdiği öne sürüldü. Yurttaş’ın cenazesi, yapılan olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
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Son Güncelleme: 20.12.2016 13:38
Allah Rahmet eylesin