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Alanya'da intihar eden işçisinin cenazesi Adli Tıp'ta

Bu sabah başına silah dayayarak intihar eden Büyükşehir Alanya Hizmet Birimi şoförlerinden Hakan Şahin'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis ise Şahin'in intiharından sorumlu tuttuğu 1'i kadın 3 kişinin ifadesini aldı

Alanya'da intihar eden işçisinin cenazesi Adli Tıp'ta

Bu sabah başına silah dayayarak intihar eden Büyükşehir Alanya Hizmet Birimi şoförlerinden Hakan Şahin'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, polis ise Şahin'in intiharından sorumlu tuttuğu 1'i kadın 3 kişinin ifadesini aldı

02 Kasım 2017 Perşembe 12:06
Alanya'da intihar eden işçisinin cenazesi Adli Tıp'ta
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi'nde Park Bahçeler biriminde şoför olarak çalışan Hakan Şahin, bugün saat 10.30'da Zirve Restoran yakınlarında başına silah dayayarak intihar etti. Aracının içinde intihar eden Hakan Şahin, intiharından Büyükşehir'de görevli üç kişiyi sorumlu tuttuğunu açıkladı. Sosyal medya hesabında bir fotoğraf paylaşarak neden intihar ettiğini takipçileriyle paylaşan Hakan Şahin'in şok intiharı Alanya'da büyük yankı uyandırdı. İntihar olayını doğrulayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney olay yerine giderek inceleme yaptı. Öte yandan edinilen bilgilere göre, Şahin'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Alanya Emniyet Müdürlüğü intihar olayı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı ve intihardan sorumlu tutulan 3 kişinin ifadesine başvurdu. Şahin'in cenazesinin yarın Alanya'da defnedileceği de gelen haberler arasında.

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Son Güncelleme: 02.11.2017 16:02
Anahtar Kelimeler:
Hakan ŞahinAlanya Hizmet BirimiAntalya Büyükşehir BelediyesiİntiharAlanya
Yorumlar
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M. Rüştü Mat 2017-11-02 13:17:09

Çok üzüldüm. Yazık bu genç yaşında kim bilir aşamadığı ğroblemleri var dı demek ki. Allah'ım taksiratını affetsin.geride kalanların başı sağolsun. Rabbim böyle acıları kimseye tattırmasın.
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dadas 2017-11-02 14:17:17

H.Guney polimi ki gidip inceleme yapicakmis?iyice sacmalamaya basladilar.

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