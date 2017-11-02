Alanya'da intihar eden işçisinin cenazesi Adli Tıp'ta

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi'nde Park Bahçeler biriminde şoför olarak çalışan Hakan Şahin, bugün saat 10.30'da Zirve Restoran yakınlarında başına silah dayayarak intihar etti. Aracının içinde intihar eden Hakan Şahin, intiharından Büyükşehir'de görevli üç kişiyi sorumlu tuttuğunu açıkladı. Sosyal medya hesabında bir fotoğraf paylaşarak neden intihar ettiğini takipçileriyle paylaşan Hakan Şahin'in şok intiharı Alanya'da büyük yankı uyandırdı. İntihar olayını doğrulayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney olay yerine giderek inceleme yaptı. Öte yandan edinilen bilgilere göre, Şahin'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Alanya Emniyet Müdürlüğü intihar olayı ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı ve intihardan sorumlu tutulan 3 kişinin ifadesine başvurdu. Şahin'in cenazesinin yarın Alanya'da defnedileceği de gelen haberler arasında.