Alanya'da internet kafeler denetlendi

Alanya'da polis ekipleri, çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama kapsamında internet kafe, kafeterya ve oyun salonlarını gibi çok sayıda işyerini denetledi

Alanya'da internet kafeler denetlendi
banner404

ALANYA Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler öğrencilerin ve gençlerin uğrak yeri olan adreslerde denetim yaptı. İnternet kafe, oyun salonları, kafeterya, park ve bahçelerde yapılan uygulamaya asayiş, KOM, önleyici, çevik kuvvet, trafik denetleme ile karakol ekiplerinden oluşan 18 ekip ve 69 personel katıldı. Ekipler denetim yaptıkları 36 işyerinde kurallara uyup uyulmadığını kontrol ederken, 211 kişi kimlik sorgusunun yanı sıra Genel Bilgi Taraması’ndan da (GBT) geçirdi. Trafik ekipleri ise ilçedeki okulların giriş ve çıkışlarında öğrenci servisi sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edilirken, araçların da standartlara uygun olup olmadığı incelendi. Yetkililer çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için bu tür denetimlerin sık sık yapılacağını bildirdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479