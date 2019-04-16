Alanya'da internet kafeler denetlendi

ALANYA Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler öğrencilerin ve gençlerin uğrak yeri olan adreslerde denetim yaptı. İnternet kafe, oyun salonları, kafeterya, park ve bahçelerde yapılan uygulamaya asayiş, KOM, önleyici, çevik kuvvet, trafik denetleme ile karakol ekiplerinden oluşan 18 ekip ve 69 personel katıldı. Ekipler denetim yaptıkları 36 işyerinde kurallara uyup uyulmadığını kontrol ederken, 211 kişi kimlik sorgusunun yanı sıra Genel Bilgi Taraması’ndan da (GBT) geçirdi. Trafik ekipleri ise ilçedeki okulların giriş ve çıkışlarında öğrenci servisi sürücülerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edilirken, araçların da standartlara uygun olup olmadığı incelendi. Yetkililer çocukları kötü alışkanlıklardan korumak için bu tür denetimlerin sık sık yapılacağını bildirdi.