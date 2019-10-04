Alanya'da insan ticareti operasyonuna 4 tutuklama

Mehmet AL

ALANYA Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde düğmeye basan Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ‘İnsan ticareti’ ve ‘Fuhuşa teşvik’ etmek suçları kapsamında geçtiğimiz salı düzenlediği operasyonda 3 kişiyi gözaltına almış, fuhuşa sürüklenen 4 kadın ise kurtarılmıştı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, operasyon kapsamında 3 kişiyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., H.G., M.E.M., A.B., M.B. ve İ.Ö., adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.B. M.B. ve İ.Ö., sevk edildikleri nöbetçi mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.G., H.G. ve M.E.M. de “İnsan ticareti ve fuhuşa teşvik’ suçlarından tutuklanarak cezaevine kondu. Adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerden A.B.’nin ise KOM Grup Amirliği’nde yapılan Genel Bilgi Taraması’nda (GBT) “Adam öldürmek” suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. A.B., bu suçtan tutuklanarak cezaevine kondu. Öte yandan Kırgızistan uyruklu 4 kadının sınır dışı edildiği öğrenildi.