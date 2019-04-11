Alanya'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Mehmet AL

OLAY, Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Toprak İnşaat’a ait inşaatta çalışırken dengesini kaybeden 24 yaşındaki Mehmet Kılınç, zemine düşerek yaralandı. Ağır yaralanan Mehmet Kılınç, 112 Acil Servis Sağlık ekipleri tarafından Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kılınç, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazaya ilişkin Yeni Alanya’nın sorularını yanıtlayan Toprak İnşaat Sahibi Haydar Toprak, inşaatın kendilerine ait olduğunu ancak yasal sorumluluğun taşeron firmaya ait olduğunu söyledi. Diğer inşaatlarında olduğu gibi burada da taşeron firmayla çalıştıklarını ifade eden Toprak, inşaat alanında gerekli iş güvenliği önlemlerinin alındığını ve söz konusu işçinin sosyal güvencesi bulunduğunu belirtti. Toprak, Obje Yapı tarafından yapımı süren inşaata çalışan tüm işçilerin sosyal haklarının kendileri tarafından da gözetildiğini belirterek, kaza anından itibaren olayın takipçisi olduklarını ayrıca hasta ile yakından ilgilendiklerini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2019, 17:29