Alanya'da inşaat hırsızları tutuklandı

Mehmet AL

ALANYA'NIN Mahmutlar Mahallesi’nde yapımı devam eden bir apartmandan bir kamyon dolusu inşaat malzemesi çalındığı ihbarını alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonrası ekipler, 1 kamyon inşaat malzemesini çalan şüphelilerin Recep. G. (22), Veysel. Z. (48), Şahin. K. (26), Ozan. M.H (19), Cafer. E. (20), Şeyhdavut. Y. (25) olduğunu ve Antalya’ya gittiklerini tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen jandarma şüpheli Şahin. K., Ozan. M.H, Cafer. E. ve Şeyhdavut. Y.’i çaldıklarını malzemeleri çalmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin 19 eylül’de aynı mahalledeki farkı inşaattan da 3 kamyon malzeme çaldıkları belirledi. Yaklaşık 200 bin TL değerindeki 4 kamyon malzemeyi çaldığı belirtilen Şahin. K., Ozan. M.H, Cafer. E. ve Şeyhdavut. Y. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden Şahin.K nöbetçi mahkemece Adli Kontrol Şartıyla serbest kalırken. diğer 3 zanlı Şeyhdavut.Y, Cafer E, ve Ozan.M.H, tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı cezaevine gönderildiler.

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 18:27