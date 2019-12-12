Alanya'da inşaat borcunu esrarla ödemek isteyen şahsın cezası belli oldu

Mehmet AL

ALANYA 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık 39 yaşındaki Mehmet Ş.S. ile avukatı hazır bulundu. Sanık Mehmet Ş.S. savunmasında 'Aleyhe olan beyanları kabul etmiyorum. Madem bu işin ticaretini yapıyorsam ilk gördükleri anda müdahale edip suçüstü yapmaları gerekirdi ancak bunu da yapmadılar. Ben bu suçu işlemedim. Önceki olaylardan dolayı önyargılı davrandıkları için bu şekilde tutanaklar düzenlediler. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim” dedi. Kolluk kuvvetlerinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde bilgiler edindiği ve takibe aldığı sanık Mehmet Ş.S.’nin, tanık Müslüm D’ye uyuşturucu esrar maddesi verdiği belirlendi. Müslüm D. ifadesinde, inşaat işlerini yaptığı sanıktan alacaklı olduğunu, sanığın kendisine olan yevmiye borcu nedeniyle geçiştirmek amacıyla esrar maddesini verdiğini, sanıktan aldığı uyuşturucu madde karşılığında herhangi bir ücret ödemediğini beyan etti.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Mehmet Ş.S'ye uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl hapis ve 24 bin lira adli para cezası verdi. Duruşmaya tutuklu olarak götürülen sanık Mehmet Ş.S. yeniden Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.