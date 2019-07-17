Alanya'da İngiliz turistin acı sonu! Evinde ölü bulundu

Alanya'da yalnız yaşayan İngiliz vatandaşı yaşlı kadın, evinde ölü bulundu.

Alanya'da İngiliz turistin acı sonu! Evinde ölü bulundu
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Mehmet AL
ALANYA'nın Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Maureen Winifred'dan (81)1 gündür haber alamayan komşuları, jandarmaya haber verdi. Kapıyı çilingir yardımıyla açan jandarma, evde yaptıkları aramada Winifred'i yatak odasında ölü olarak buldu. Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemelerin ardından Winifred cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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