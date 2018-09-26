Alanya'da İngiliz turist otel odasında intihar etti

Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde tatil yapmaya gelen 34 yaşındaki İngiliz erkek turist, otel odasında pantolon kemeri ile kendisini asarak intihar eden Sykes tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra yaşamını kaybetti

Alanya'da İngiliz turist otel odasında intihar etti
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Mehmet AL
ALANYA'NIN Türkler Mahallesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde eşiyle birlikte tatil yapmaya gelen 34 yaşındaki İngiliz erkek turist, otel odasında pantolon kemeri ile kendisini asarak intihar etti.
18 Eyül tarihinde tatile gelen 34 yaşındaki İngiliz erkek turist Anthony Wesley Sykes, otelde eşiyle kavga ettikten sonra otel odasına çıkarak belindeki pantolan kemeriyle kendini  
astı. eşi tarafından odasında pantolon kemeri ile asılı olarak bulundu. Otel çalışanları durumu hemen sağlık ekiplerine ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından
Özel Anadolu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan İngiliz turist Anthony Wesley Sykes, 7 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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